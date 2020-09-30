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«Для истинных ценителей истории»: новосибирец продаёт автограф Путина за миллион рублей

сегодня 19:59

Фото с сайта «Авито»

Новосибирец выставил на продажу автограф президента России Владимира Путина; продавец утверждает, что подпись не только подлинная, но и эксклюзивная.

Новосибирец Святослав решился продать автограф Владимира Путина за 900 тысяч рублей. Такую цену он объясняет тем, что президент редко даёт автографы, а тем более на фото. Своё объявление сибиряк выставил на «Авито».

«Цветное фото (10х15 см) с собственноручной подписью Президента России Владимира Путина. На увеличенном фрагменте хорошо видно (любой эксперт это подтвердит), что это не факсимиле, не репринт и не автопен», – написал Святослав.

Он добавил, что к подписи прилагается и письмо из администрации президента России. По мнению Святослава, оно подтверждает подлинность автографа. Также он готов предоставить и правительственный конверт, в котором письмо и доставили адресату.

«Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Эксклюзивный предмет для истинных ценителей истории. Путин редко даёт автографы (еще реже — автографы на фотографиях), поэтому цена артефакта соответствующая. Но она абсолютно адекватная», – пояснил новосибирец.

По его словам, расстаться с таким дорогим предметом ему непросто. Пойти на такой шаг Святослава вынудили обстоятельства.

«Продается из-за острой необходимости в денежных средствах. В противном случае это фото никогда бы здесь не появилось», – подытожил сибиряк.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает свой День рождения.

Автор:
Денис Калин

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