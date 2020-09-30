«Для истинных ценителей истории»: новосибирец продаёт автограф Путина за миллион рублей
Фото с сайта «Авито»
Новосибирец выставил на продажу автограф президента России Владимира Путина; продавец утверждает, что подпись не только подлинная, но и эксклюзивная.
Новосибирец Святослав решился продать автограф Владимира Путина за 900 тысяч рублей. Такую цену он объясняет тем, что президент редко даёт автографы, а тем более на фото. Своё объявление сибиряк выставил на «Авито».
«Цветное фото (10х15 см) с собственноручной подписью Президента России Владимира Путина. На увеличенном фрагменте хорошо видно (любой эксперт это подтвердит), что это не факсимиле, не репринт и не автопен», – написал Святослав.
Он добавил, что к подписи прилагается и письмо из администрации президента России. По мнению Святослава, оно подтверждает подлинность автографа. Также он готов предоставить и правительственный конверт, в котором письмо и доставили адресату.
«Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Эксклюзивный предмет для истинных ценителей истории. Путин редко даёт автографы (еще реже — автографы на фотографиях), поэтому цена артефакта соответствующая. Но она абсолютно адекватная», – пояснил новосибирец.
По его словам, расстаться с таким дорогим предметом ему непросто. Пойти на такой шаг Святослава вынудили обстоятельства.
«Продается из-за острой необходимости в денежных средствах. В противном случае это фото никогда бы здесь не появилось», – подытожил сибиряк.
Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечает свой День рождения.
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