Долой фотошоп: звезда Comedy Woman Наталия Медведева шокировала поклонников поражённым болезнью лицом

Фотографии из аккаунта natalymedvedeva социальной сети Instagram

Наталия Медведева опубликовала фотоснимки без фильтров; кожа юмористки поражена заболеванием.

Участница юмористического шоу Comedy Woman Наталия Медведева опубликовала в своём аккаунте Instagram новые фотографии и показала последствия хронического кожного заболевания. Артистка призналась, что страдает периоральным дерматитом. По её словам, болезнь обострилась более месяца назад.

«Вот так выглядит кожа моего лица на данный момент. Оно выпуклое, иногда жутко сохнет, иногда почёсывается, иногда жжёт. <...> Никому такого не пожелаю», — написала Медведева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

«Короче, не пугайтесь, увидев мои сторисы немного не фэшн... просто утомляет подбирать маски и фотошопить каждый кадр», — предупредила всех мастер пародий.

Пользователи посочувствовали юмористке и даже поделились советами по решению её проблемы.

«Возможно это психосоматика, поработайте ещё и с психологом»;

«Из лекарств ничего не помогло. Убрала все привычные средства. Просто вода, отдых, и, если совсем тяжко, то дегтярное мыло»;

«Всё пройдёт и спасибо за открытость! Вы прекрасны всегда. Ваша энергетика в комплексе с правильным специалистом — всё победит»;

«Морской воздух помогает»;

«Сколько боли в этих глазах»;

«Вы мой герой! В отличие от других, Вы не стесняетесь и не строите из себя принцессу. Вам надо отдохнуть»;

«Зато брови красивые», — написали поклонники.

Отметим, что периоральный дерматит — хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожных покровов, при котором поражается преимущественно кожа вокруг рта, реже — щёки, нос, нижние веки и лоб. Типичное проявление периорального дерматита — отсутствие поражений полоски кожи, которая примыкает к красной кайме губ.

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