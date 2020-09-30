Дополнительные койки для больных COVID-19 разворачивают в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи № 2 перепрофилируют в инфекционные госпитали в ближайшее время; в регионе увеличилось число тяжёлых случаев коронавируса и пневмонии.

Новосибирский минздрав принял решение о том, чтобы перепрофилировать Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи № 2 в инфекционные госпитали. Нагрузка на действующие стационары резко увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжёлых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, сейчас – 16», — объяснили в правительстве.

Как уточнила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова, кардиодиспансер и больница скорой помощи № 2 начнут принимать пациентов в ближайшее время. Это позволит избежать переполненности инфекционных стационаров.

В минздраве отметили рост количества тяжёлых случаев в общей структуре заболеваемости внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией.

«Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60 % тяжёлых, то сейчас – больше 80 %, – сказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. – Среди заболевших много пожилых людей. На первом месте по количеству инфицированных сегодня возрастная группа 65+. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию».

В ведомстве напомнили, что в целях профилактики не только коронавируса, но и ОРВИ необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По возможности избегать мест скопления людей. Важно при первых же признаках ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. И обязательно в этом эпидемическом сезоне сделать прививку против гриппа.

Напомним, ранее учёный назвал дату второго пика коронавируса.