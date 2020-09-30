Единовременные выплаты к 75-летию Победы продолжаются: кому деньги перечислят в октябре

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В 2020 году разовую выплату к 75-летию Победы получат граждане России, участвовавшие в ликвидации националистического подполья в 1944-1951 годах; соответствующее постановление правительства вступает в силу 7 октября.

Выплаты в размере 75 тыс. рублей полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, которые участвовали в ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Труженики тыла, ранее получившие 50 тыс., могут рассчитывать на доплату в размере 25 тыс., если они принимали участие в ликвидации националистического подполья.

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