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Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом: сообщение оперативного штаба

сегодня 12:03

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

За сутки коронавирус нашли у 82 жителей Новосибирской области; умерли ещё три пациента.

По данным оперативного штаба на утро 7 октября в регионе зарегистрировано 13 703 случая коронавирусной инфекции (+82 за последние сутки), в том числе у 830 детей. 12 294 человека выписаны с выздоровлением (+63 за сутки).

Скончались еще три пациента, мужчины в возрасте: 40 лет, 42 года и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 476 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 143.

В больницы районов области госпитализированы 750 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 557 944 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 416 жителей области, 46 051 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 537 обращений, госпитализированы 34 человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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