ФК «Волга» — «Новосибирск»: прямая трансляция матча 7 октября

Фото ФК "Новосибирск"

Футбольный «Новосибирск» играет на выезде с ульяновской «Волгой»; прямая трансляция матча доступна на Сиб.фм.

ФК «Новосибирск» играет с «Волгой» из Ульяновска сегодня, 6 октября, в 21:00. Игра для сибиряков будет выездной, и команды встречаются на стадионе «Труд».

Футбольный клуб «Волга» в двух предыдущих турах играл с «Оренбургом» (2:1) и «Динамо-Барнаул» (0:1). Команда отстаёт от «Новосибирска» на три очка и занимает четвёртое место в таблице.

Предыдущими соперниками новосибирцев были «Волна» (1:0) и «Динамо-Барнаул» (3:0). Сибиряки не проиграли ни одной игры в Первенстве ПФЛ сезона 2020/21. Команда делит первое место с «Тюменью». Оба клуба набрали 22 очка.

Игру в прямом эфире можно посмотреть ниже: