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Главный новосибирский инфекционист назвала условия для госпитализации заражённых коронавирусом

сегодня 11:02

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Для госпитализации больных с COVID существует ряд условий; решение об отправке в больницу принимает лечащий врач или доктор скорой помощи.

В Новосибирской области заражённых коронавирусом госпитализируют только при наличии определённых симптомов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Окончательное решение о госпитализации и маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус или с уже с подтверждённым диагнозом принимает врач. Скорая помощь не может госпитализировать заболевших по их желанию.

«Показания к госпитализации определяет врач поликлиники или скорой помощи. Как правило, это пневмония, которая сопровождается сильной лихорадкой, серьёзной дыхательной недостаточностью. В стационаре под круглосуточным наблюдением должны находиться в первую очередь пациенты, которым требуется кислородная поддержка», – подчеркнула Лариса Позднякова.

По словам специалиста, пациентов с лёгкой или средней тяжестью течения заболевания лечат амбулаторно (дома) под постоянным контролем медиков.

Напомним, в Новосибирской области стало больше тяжёлых пациентов с COVID-19.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
госпитализация
коронавиурус

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