«Гора мышц»: фанатки остались в восторге от формы Павла Прилучного

Фото instagram.com/bugevuge

Прилучный будоражит фанатов смелыми фотографиями; актёр снимается в продолжении популярного сериала.

Актёр Павел Прилучный, долгое время проживавший в Новосибирск, опубликовал новые кадры со съёмочной площадки сериала «В клетке 2». Фотография размещена на его странице в Instagram.

Прилучный снимается в продолжении популярного сериала. При этом в первом сезоне сериала «В клетке» он играл вместе со своей экс-супругой Агатой Муцениеце.

На снимке Павел одет только в шорты. Поклонник актёра остались в восторге от его фигуры: «Гора мышц!!!👍🏻👍🏻👍🏻 Весь в работе, ждём с нетерпением вторую часть», «Страшно привлекателен», «Павел в шикарной форме!».

Напомним, ранее фанаток бывшей жены Прилучного назвали сектантами.