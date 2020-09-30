Гороскоп на 7 октября: остерегайтесь новых дел

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Сегодняшний день благоприятен для коллективных мероприятий, крупных сделок, денежных операций – любых дел, приумножающих изобилие и богатство; однако начинать новые дела астролог Павел Глоба сегодня не советует.

Согласно лунным ритмам в этот день показано наблюдать за небом, на котором отпечатываются многие знамения, и ни в коем случае нельзя ничего поднимать с земли. Показан разумный самоанализ, медитации, молитвы.

Медицина

Болезнь, возникшая в этот день, может быть затяжной, но не надо ускорять процесс её лечения. Можно лечить заболевания печени, крови и желчного пузыря, боли в области тазобедренных суставов, проводить донорские процедуры. Не рекомендуется лечение заболеваний органов дыхания, опасны операции в области рук и плеч.

Приметы

Сломались часы, бытовые приборы – знак ломки стержня в вашей жизни. Если часы начинают отставать – знак потери имущества, а если торопятся – к ускорению многих ожидаемых вами событий. Если ветер открывает окна – знак того, что Небо разгневалось на вас. Молния сверкнула одновременно спереди и сзади вас – знак большого несчастья для вашего рода. А вот найти блестящий предмет – к удаче и подаркам. Если над вами неожиданно зажигается свет, огонь – знак здоровья, продления жизни, благополучия. Если вы в этот день часто видите зеркала или же случайно нашли осколок зеркала – к перемене жизни. Но очень плохо разбить зеркало – может быть даже к смерти.

Если что-то проваливается под пол – знак потери, болезни. Шелушится кожа, вскакивают прыщи – знак разрушение семьи, измены, вас призывают к возвращению в семью. Потеря крови – к снятию защиты. Вас ударила ветка, на ваших глазах сломалось дерево – к проблемам в доме или в семье, к воровству. Но если на вас падают листья – это знак защиты и получения денег. Получить письмо от кого-либо или вам кто-то позвонит – знак кармического притяжения этого человека к вам, вы с ним ещё долго будете иметь дело.

Сновидения

Вещими являются сны, которые запомнились. Но они имеют отношение не лично к вам, а к вашему окружению, и сбываются лишь в том случае, если вы проснулись, не досмотрев сон. Неяркие и символические сны ничего не значат. Хорошо видеть деньги, но это не касается лично вас. Увидеть молнию, вспышки, огонь – знак выздоровления, перемены жизни, дальнего пути, но через много времени. Кошмары и яркие сны всегда сбываются, но также нескоро. Плохо видеть разрушения, подземелья, завалы.

Пища

Pекомендуется тяжелая, но не мясная. Хорошо есть рыбу или пироги с грибами. Ритуальным кушаньем этого дня являются жареные каштаны. Можно принимать крепкие спиртные напитки.

Одежда

Рекомендуются темно-синий и красно-коричневый цвета. Откажитесь от пестрого и голубого цвета в одежде.