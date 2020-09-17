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Хождение на цыпочках способно спровоцировать грибок

сегодня 21:15

Фото pixabay.com

Передвижение на цыпочках взрослого человека вне выполнения гимнастических упражнений или танцевальных па может говорить о серьёзных проблемах со здоровьем; если человек передвигается на цыпочках в незнакомом месте, это может спровоцировать заболевание грибком.

Взрослый, ходящий регулярно на цыпочках, должен озаботиться здоровьем – это может быть сигнал укорочения ахиллова сухожилия или икроножных мышц. Попытка в незнакомом месте, когда обувь снята, ходить на цыпочках, чтобы не подхватить грибок, может привести к противоположному результату. Подробности рассказывает «Рамблер. Здоровье».

Площадь взаимодействия стопы с поверхностью роли не играет. Тогда как грибок предпочитает как раз пальцы, пространство между ними и ногти. То есть, ходьба на цыпочках приводит к более плотному контакту рискованных зон с потенциальным грибком.

Поэтому, оказавшись в незнакомом или общественном месте без обуви или на природе босиком – лучше передвигаться на пятках, это снизит риски подцепить грибок.

Напомним, 17 сентября врачи рекомендовали обращать внимание на состояние ног для диагностирования диабета.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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