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Иммунологи назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

сегодня 17:48

Фото pixabay.com

Эксперты назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян; всему виной абсолютная безответственность и беспечность граждан.

Эксперты объяснили, с чем связана вторая волна коронавируса. По их мнению, всё дело в окончании периода отпусков, возобновлении учебного года в школах и характерном для осеннего времени подъёме заболеваемости вирусными инфекциями.

Вирусолог и профессор Виктор Зуев заявил, что одной из основных ошибок россиян, заболевших COVID-19, стало пренебрежение масками. Он уверен, что безответственное поведение граждан серьёзно влияет на рост заболеваемости, пишут СМИ.

По словам иммунолога, заведующего лабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова, ещё одним фактором является нежелание заболевших людей обращаться к врачам. Он отметил, что после отпусков большинство граждан расслабились.

«Каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжёлые», — подчеркнул специалист.

Напомним, в Кузбассе выявили массовый очаг коронавируса среди трудовых мигрантов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

иммунитет
россияне
волна коронавируса

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