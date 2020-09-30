Известная бизнесвумен из Новосибирска назвала 12 секретов успешного бизнеса

Фотографии с личной страницы Натальи Сухарёвой в Facebook

Бизнесвумен рассказала о своём профессиональном кодексе управленца; публикуем 12 секретов успешного бизнеса от основателя сети клиник.

Наталья Сухарёва из Новосибирска является основателем и совладельцем успешной сети центров семейной медицины и сейчас проживает в Барселоне. Бизнесвумен назвала 12 правил, которые вывели её бизнес в топ-100 частных клиник России по обороту. По словам Сухарёвой, эти правила успешно работают не только в бизнесе, но и в построении семейных взаимоотношений.

Итак, секреты успешного бизнеса от Натальи Сухарёвой, которые она опубликовала на своей странице в Facebook:

1. Уважение ко всем: к клиентам, сотрудникам, партнёрам и к самому себе.

"Без него не стоит работать. Получится плохо", — пишет бизнесвумен (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

2. Баланс системности и человечности, процесса и результата, эффективности и отношений.

3. Ценности.

"Работать нужно с людьми, близкими тебе по ценностям. А ценности у нас такие: развитие, отношения, успех, свобода, красота, здоровье. Есть ещё принципы, они классно дополняют картинку", — отметила Сухарёва.

4. Делегирование.

"Создавать нужно так, чтобы работало как бы «само». Системность, порядок, автоматизация, делегирование, взрослость, самостоятельность — это то, что поддерживается компанией на всех уровнях".

5. Позитивный фокус внимания.

"Лёгкость, искренность, юмор и творчество — то, что спасает от излишней серьёзности в нашей сфере".

6. Инвестиции в команду.

"Растить нужно своих (редко берём людей со стороны). И обязательно именно растить. Всё время думать об улучшениях. Среда как трансформационное поле. Важно верить в людей".

7. Личностный рост.

"Сначала нужно растить личность, потом профессиональные компетенции. Не наоборот".

8. Классный продукт.

"Создавать только то, чем можем гордиться. Нарушать правила рынка, если они ограничивают выполнение этого пункта".

9. Улучшения.

"Быть открытыми к обратной связи. Не почивать на лаврах. Постоянно улучшать".

10. Анализировать и считать.

"Да, мы до сих пор сначала думаем, потом делаем. Ну, может быть первый этап разбили на два и ввели тестирование гипотез. А так, всё равно всё считаем".

11. Вовлечённость.

"Нужно, чтобы то, что ты делаешь, нравилось, хотелось делать. Важно концентрировать туда свои душевные силы, внимание и энергию. И тогда всё получится".

12. Честность. Особенно с самой собой. Но и с другими.

"Держать слово. Не обещать того, что не можешь выполнить. Признавать ошибки. Уметь на них учиться. Честность — залог правильного понимания точки отсчета", — подчеркнула Сухарёва.

Напомним, вчера стало известно о проведении в Новосибирске регионального этапа национальной премии "Бизнес-Успех".