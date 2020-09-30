Как по приметам повесить подкову на счастье и богатство, чтобы не остаться у разбитого корыта

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Как повесить подкову на счастье и богатство; что говорят приметы и ритуалы.

Подкова считается сильнейшим домашним оберегом. Издревле её вешали у входа в дом, для того чтобы привлечь удачу и благополучие. Но мало кто знает, как правильно повесить подкову для того, чтобы она реально притягивала счастье в дом. Существует несколько правил, следуя которым, ваша подковка может стать отличным оберегом от зла и неприятностей.

Подкову нужно вешать над входной дверью внутри дома. В этом случае она будет привлекать в дом все блага. Если же вы повесите этот талисман с внешней стороны двери, то подкова будет иметь совершенно другую функцию. В этом случае она просто будет оберегать ваш дом от непрошеных гостей, сглаза и порчи.

Большое значение имеет, какой стороной вы повесите подкову. Если её повесить рожками вверх, то она будет привлекать богатство в дом. В этом случае она будет похожа на чашу. А чаша, как известно, символ достатка и благополучия.

Если повесить подкову рожками вниз, то она будет похожа на перевёрнутую чашу. Это символ защиты. То есть получается, что все домочадцы будут находиться под магическим куполом этой чаши. В этом случае ваш дом минуют неприятности, болезни, несчастья и ссоры.

Прибивать подкову нужно самому старшего члену семьи или её главе. Делать это должен обязательно мужчина. Крепить этот оберег необходимо на один гвоздь. Для того чтобы подкова приносила удачу, гвоздь, на который она будет крепиться, должны подержать в руках все члены семьи, живущие в доме. После этого подкова станет сильным домашним оберегом.

Если вы хотите обзавестись этим талисманом, то важно также знать, какая именно подкова может привлечь к вам удачу. Счастливыми подковами считаются следующие:

доставшаяся по наследству от родственников;

найденная в поле или рядом с конюшней;

принятая в дар от добрых людей.

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