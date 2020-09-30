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Как собаки видят людей: неожиданное открытие учёных

сегодня 09:54

Фото pixabay.com

Мозг собаки не отличает человеческое лицо от затылка; зато четвероногие легко распознают морды других псов.

Неожиданное открытие сделала группа венгерских учёных — они пришли к выводу, что мозг собаки не видит разницы между лицом и затылком человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Journal of Neuroscience.

Как говорится в исследовании, учёные просканировали мозг 20 домашних собаках. Во время эксперимента животные лежали внутри аппарата МРТ и смотрели на экран.

«Псам показывали четыре двухсекундных видео: лицо или затылок человека и морда или холка собаки. Эти же видеоролики продемонстрировали и тридцати людям, реакция которых также изучалась с помощью аппарата МРТ», — пишет СМИ.

В итоге выяснилось, что собаки совершенно одинаково реагируют как на изображение лица человека, так и на затылок. Зато при виде морды другого пса мозг откликался иначе.

«У людей большая часть зрительных сетей в мозге активизируется при взгляде на лицо или морду и находится в спокойном состоянии при взгляде на затылок или холку», — пришли к выводу учёные.

Напомним, ранее учёные назвали источник бесконечного счастья.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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