Кардиологи рассказали об опасности коронавируса для больных-сердечников

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Экстренные операции на сердце в Новосибирской области продолжают проводить; затраты на лечение больных с кардиологическими заболеваниями в регионе не уменьшали.

Пациенты с кардиологическими заболеваниями тяжело переносят заражения коронавирусом. Такое заявление сделал главный кардиолог Новосибирской области Сергей Зенин.

«Коронавирус не может не влиять на самочувствие пациентов с кардиологическими заболеваниями. В целом у людей с хроническими патологиями меньше шансов справиться с ковид-инфекцией», — заявил специалист.





В целом в регионе пандемия коронавируса не повлияла на лечение пациентов с заболеваниями сердца. Финансирование медицинских специалистов не урезали. Продолжается проведение экстренных операций пациентам, плановые операции медики проводят, как только наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Всего в Новосибирской области с начала года от инфаркта миокарда, по данным на 1 июня 2020 года, умерли 444 пациента. В минувшем году их было 467.



Напомним, за сутки в Новосибирской области выявили 82 случая заражения коронавирусом.