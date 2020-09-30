Когда день рождения Путина

Фото kremlin.ru

7 октября президент России отмечает день рождения; лидер нашей страны ещё молодой.

7 октября наблюдается всплеск запросов – россияне ищут, когда день рождения Путина. Президент России отмечает свой день рождения 7 октября. В этот день ему исполняется 68 лет.

Накануне в Кремле сообщили, что в первой половине дня Владимир Путин будет принимать поздравления от коллег и глав других государств. Вторая половина рабочего дня главы государства пройдёт в кругу семьи.

Первым лицом государства Владимир Владимирович стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента РФ — в связи с уходом первого президента России в отставку. Впервые избран президентом России 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 году. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с 4 до 6 лет.