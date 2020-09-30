Количество вызовов скорой помощи резко выросло в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области растёт количество заболевших коронавирусом; сотрудники скорой помощи обслуживают до 180 вызовов за сутки.

В Новосибирской области значительно возросла нагрузка на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За 24 часа инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Врачи отдают приоритет экстренным поводам, когда есть угроза жизни.

«Это пациенты с подтверждённым коронавирусом, которые лечатся дома и у которых ухудшилось состояние. Это беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, так называемые группы риска. Если у пациента, например, проблемы с дыханием, это тоже экстренный вызов, он выполняется в первую очередь», – сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Инфекционный вызов отнимает больше времени, даже если больному не требуется госпитализация. Это обусловлено тем, что медикам необходимо переодеться и обработать машину.

Большакова отметила, что ожидание скорой помощи занимает больше времени, если угрозы жизни нет. При этом в рабочее время к пациентам с высокой температуры приходят врачи из поликлиник.

Напомним, в Новосибирской области разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом.