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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 октября

сегодня 02:29

Фото оперативного штаба

Ещё 78 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались четыре пациента.

По состоянию на 7 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 621 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 78 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчины в возрасте: 57, 67, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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