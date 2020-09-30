Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 78 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались четыре пациента.

По состоянию на 7 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 621 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 78 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчины в возрасте: 57, 67, 68 лет, женщина, ей было 56 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 473 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 59 человек. На ИВЛ – 7 пациентов.