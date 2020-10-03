Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 8 октября - российский траулер на карантине в Норвегии, британские учёные требуют отмены ограничений, а американцы устраивают бои из-за масок

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Российский траулер на карантине в Норвегии, британские учёные требуют отмены ограничений, а американцы устраивают бои из-за масок; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 8 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 36 125 844 человека, из которых 1 060 796 умерли, 27 101 159 выздоровели.

В ВОЗ признали необходимость вводить ограничения

Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, но при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Ранее вирус был вытеснен в Европе за счёт ограничительных мер, но не был побеждён. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми, как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — цитирует Вуйнович РИА «Новости».

Врач из Израиля назвала способ предотвратить осложнения

Заболевшим COVID-19 нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжёлых симптомов. Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По её словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить болезнь как обычный грипп, соблюдая покой, принимая тёплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Британские учёные призвали отказаться от ограничений

Профессора семи университетов Великобритании призывают власти вернуть стране нормальную жизнь, передаёт РИА «Новости».

«Следует позволить всем, у кого риск смерти от коронавируса и его последствий минимален, жить нормальной жизнью и выработать иммунитет естественным путём», — предлагают учёные.

При этом они подчёркивают необходимость обеспечить защиту тех, кто находится в группе риска.

Российский траулер на карантине в норвежском порту

Коронавирус выявили у 24 членов экипажа российского траулера «Обеляй», который находится в порту северного норвежского города Тромсё, сообщила телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что всего на борту траулера находится 34 человека, судно стоит на карантине.

Как сообщает телекомпания, заражённых моряков доставят в бывший дом престарелых на обсервацию, там будет работать медперсонал из коммуны. Поскольку команде было изначально запрещено сходить на берег, власти коммуны полагают, что опасности для населения города нет.

Американцы подрались из-за маски

Двое американцев подрались на борту самолёта в ходе спора из-за медицинской маски, которую один из противников отказывался носить. Стычку сняла на видео их попутчица Райли Лэнсфорд.

Перепалка быстро переросла в стычку, так что разнимать противников пришлось попутчикам и членам экипажа. После короткого боя отказавшегося надеть маску пассажира вывели из самолета, уже на земле ему предъявили обвинение в хулиганстве. Конфликтовавшему с ним мужчине позволили остаться на борту с условием более никому не докучать своими остротами.

Напомним, вчера Путин назвал дату регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса.