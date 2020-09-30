Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 7 октября

Фото Густаво Зырянова и Михаила Докукина / Сиб.фм; пресс-службы новосибирского минздрава

В Новосибирске за сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом; умерли три мужчины.

За сутки в Новосибирской области снова заразились более 80 человек. Общее количество заражённых превысило 13,5 тысяч.

Больше 80

За сутки в Новосибирской области выявили 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро 7 октября, в регионе зарегистрирован 13 703 случая COVID-19. В общем числе заболевших 830 детей. 12 294 человека выписаны с выздоровлением (+63 за сутки).

Умерли три пациента

Скончались ещё три человека: мужчины в возрасте 40, 42 и 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 476 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 63 человека. На ИВЛ – 9 пациентов.

Дети и взрослые в больницах

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска 2143 человека.

В больницы районов области госпитализированы 750 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Госпитализировано 33 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.

Дополнительные койки для больных коронавирусом

Власти Новосибирской области решили перепрофилировать Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи № 2 в инфекционные госпитали. Нагрузка на действующие стационары для коронавирусных больных резко возросла.