Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 8 октября – предельная цена вакцины, помощь туристам, банкротства фитнес-клубов и лечение россиян по методу Трампа

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Предельная цена вакцины, помощь туристам, банкротства фитнес-клубов, лечение россиян по методу Трампа; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 8 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 248 619 человек, из которых 21 865 — умерли, 995 275 — выздоровели.

Туроператоры помогут российским туристам сдать тесты

Сдать тест на коронавирус перед выездом за границу или по возвращению из-за рубежа теперь можно, обратившись к туроператорам, сообщают в АТОР.

Существуют два основных варианта. В первом случае туроператор договаривается с медицинскими лабораториями о специальных ценах для клиентов, позиционируя услуги как свой дополнительный сервис. При этом агенты могут сами записать своих туристов на тест, когда возникает такая необходимость. Комиссия агентства в таком случае составляет 5 % от стоимости услуги.

Во втором туроператоры договариваются о предоставлении скидки при тестировании на COVID-19, а дальнейшее взаимодействие туриста с лабораторией происходит без участия агентов.

Фитнес-клубы попросили снизить стоимость аренды

Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась ко всем арендодателям с открытым письмом, в котором предложила начать переговоры по снижению стоимости аренды объектов для фитнес-клубов на 50 % до конца текущего года, сообщает РБК.

По данным АОФИ, около 20 % предпринимателей отрасли уже разорились. Отмечается, что основная причина закрытия клубов — высокая аренда или недостижение договорённостей с арендодателями.

Названа предельная цена российской вакцины

Стoимость рoссийской вaкцины от коронавируса не будeт прeвышать 1 тысячи рублeй за oдну дoзу, далеe цeна будeт снижаться. Oб этoм сoобщил глaва ФAС Игoрь Артeмьев.

При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трёх разрабатываемых в России идёт речь.

Билл Гейтс заявил о недостатке российской вакцины

Во время онлайн-семинара, организованном изданием The Wall Street Journal, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что его фонд поддерживает постоянную связь с некоторыми фармацевтическими компаниями, разрабатывающими вакцины от COVID-19. Среди них также — российские и китайские.

«Ни одна из их вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора», — заявил Гейтс.

Это он и назвал главным недостатком российского «Спутника V» и китайских разработок. Также он указал, что его лишены те составы, которые изготавливают страны Запада.

Миллиардер добавил, что запад опередил Российскую Федерацию в проведении третьих фаз исследований. Также он усомнился, что «Спутник V» будет хорошо экспортироваться, в случае эффективности и небольшой стоимости иных вакцин.

Лечение россиян по методу Трампа

Метод введения в кровь антител, которым лечили от коронавируса президента США Дональда Трампа, можно применять в России. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Трампу дали коктейль противовирусных антител. Таким же способом можно лечить людей в России», — цитирует РИА «Новости» Баранову.

По её словам, в России есть технологии, которые позволяют создавать антитела против коронавируса. Однако на данный момент эта технология является дорогостоящей. Производство антител может подешеветь не ранее, чем через десять лет.

Напомним, сегодня кардиологи рассказали об опасности коронавируса для больных-сердечников.