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Кредит под 0 % на зарплаты сотрудникам: предпринимателям могут продлить срок погашения

сегодня 12:22

Фото pixabay.com

Совфед просит продлить срок погашения беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам; установленный ранее срок истекает в октябре этого года.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением продлить для малого и среднего бизнеса до 1 марта 2021 года срок погашения беспроцентных кредитов для выдачи зарплат. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Льготные кредиты предоставлялись предпринимателям для поддержки занятости сроком на 6 месяцев, начиная с апреля. Возвращать заёмные средства нужно с октября 2020 года.

Сенатор отмечает, что пока малый и средний бизнес не восстановился в полном объёме. Кроме того, наступает сезон оплаты зимних коммунальных платежей, а также арендных платежей, по которым была предоставлена отсрочка. В этой связи Кутепов просит кабмин рассмотреть возможность переноса сроков возврата льготных кредитов с 1 октября 2020 года на 1 марта 2021 года.

Напомним, в России готовятся ввести новые меры поддержки экономики в случае второй волны коронавируса.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

бизнес
кредит
коронавирус

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