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Кремль дал неделю на объяснения причин катастрофы на Камчатке

сегодня 01:10

Фото из открытых источников

Экологическое ЧП на Камчатке находится под контролем на самом высоком уровне; экология – один из приоритетов Владимира Путина.

Уже до конца текущей недели причины экологического инцидента у берегов Камчатки должны быть установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, Владимир Путин получает самую актуальную и свежую информацию по ситуации на Камчатке, включая результаты проб: экология является одним из приоритетов деятельности российского президента.

Песков заявил, что есть чёткая установка, понять, что случилось и выработать план дальнейших действий. При этом пресс-секретарь главы государства считает, что необходимо набраться немного терпения: взятие проб и их анализ требуют времени, но и затягивать чрезмерно не стоит. Песков уверен, что задействованы все необходимые ресурсы, что позволит уже к концу недели прояснить ситуацию.

Напомним, 6 октября РАН приняла участие в выяснении причин экологической катастрофы на Камчатке.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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