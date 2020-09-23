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Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск

сегодня 00:25

Фото Pixabay

В Новосибирске поступил в продажу препарат от коронавируса «Арепливир»; он есть всего в пяти аптеках и стоит не меньше 12 тысяч рублей.

Российский препарат от коронавируса «Арепливир» появился в новосибирских аптеках. На это обратил внимание Сиб.фм, изучив сервисы по заказу и бронированию лекарств 6 октября. Согласно данным сервиса Lekvapteke, «Арепливир» есть всего в пяти аптеках города.

Аптеки, где есть лекарство, находятся в Дзержинском, Калининском, Заельцовском и Ленинском районах. Как сказано на сайте, стоимость во всех местах точках одинаковая — 12230 рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре в московские, а позже в региональные, аптеки поступил первый российский препарат от коронавируса. Спустя некоторое время на производителя обрушилась волна критики в связи с высокой стоимостью лекарства — за упаковку в 40 таблеток придётся отдать не меньше 12230 рублей.

Позже ценой на препарат заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Вероятно, его стоимость может снизиться до 8 тысяч рублей.

Напомним, в конце сентября стали известны побочные эффекты препарата от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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