Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Мадонна выбирает с кем работать, исходя из знаков Зодиака

сегодня 20:57

Фото Instagram

Для большинства россиян гороскопы – не более, чем пусть и спорное, но развлечение; поп-дива Мадонна на полном серьёзе относится к гороскопам.

Певица выстраивает рабочие отношения, выбирая людей по знаку Зодиака. Если знак неподходящий, она отказывается от сотрудничества, даже если это принесёт ей финансовые убытки. Об этом пишет сообщает NME.

Особо негативное отношение у Мадонны к Скорпионам. Так, начав работать с французским диджеем Дэвидом Гетта, обладателем «Гремми» за кавер на песню Мадонны, поп-дива скорчила гримасу и моментально разорвала сотрудничество, как только Гетта признался, что он по знаку Зодиака – Скорпион. Новый альбом, на который было потрачено немало времени и денег, так и остался недоделанным.

Такое отношение к Скорпионам вдвойне странно, учитывая, что Мадонна имела успешное сотрудничество с Бьёрк, чей знак Зодиака – как раз Скорпион. Но пояснять своё поведение кому бы то ни было Мадонна не собирается, остаётся принять её позицию как данность.

Напомним, 14 сентября астрологи рассказали о сильных женщинах по знакам Зодиака.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

звезда
знаки зодиака

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80091
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
68157
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31568
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31258
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30836
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28441
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
27221
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске