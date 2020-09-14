Мадонна выбирает с кем работать, исходя из знаков Зодиака

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Для большинства россиян гороскопы – не более, чем пусть и спорное, но развлечение; поп-дива Мадонна на полном серьёзе относится к гороскопам.

Певица выстраивает рабочие отношения, выбирая людей по знаку Зодиака. Если знак неподходящий, она отказывается от сотрудничества, даже если это принесёт ей финансовые убытки. Об этом пишет сообщает NME.

Особо негативное отношение у Мадонны к Скорпионам. Так, начав работать с французским диджеем Дэвидом Гетта, обладателем «Гремми» за кавер на песню Мадонны, поп-дива скорчила гримасу и моментально разорвала сотрудничество, как только Гетта признался, что он по знаку Зодиака – Скорпион. Новый альбом, на который было потрачено немало времени и денег, так и остался недоделанным.

Такое отношение к Скорпионам вдвойне странно, учитывая, что Мадонна имела успешное сотрудничество с Бьёрк, чей знак Зодиака – как раз Скорпион. Но пояснять своё поведение кому бы то ни было Мадонна не собирается, остаётся принять её позицию как данность.

Напомним, 14 сентября астрологи рассказали о сильных женщинах по знакам Зодиака.