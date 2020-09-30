Массовое ДТП привело к пробке в Новосибирске

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54" и скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Несколько автомобилей столкнулись в Заельцовском районе Новосибирска; авария застопорила движение в обе стороны.

Массовое ДТП произошло на улице Жуковского в районе остановки «Профилакторий». Один из автомобилей получил сильные повреждения бампера и левой стороны. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Помимо универсала, которому серьёзно помяло переднюю часть и сторону, в аварии мелкие повреждения получили ещё два автомобиля. Уточняется, что они сошлись в лобовом столкновении, но на низкой скорости.

После ДТП в обоих направлениях дороги образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Напомним, сегодня, 7 октября, в аварии получила травмы трёхлетняя девочка.