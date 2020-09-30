Минтруд прокомментировал жалобы омички на задержку детских пособий

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В Омской области власти заявили, что все пособия приходят вовремя; ранее местная жительница пожаловалась на отсутствие выплат.

Министерство труда Омской области отрицает задержки в выдаче детских пособий. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации министерства, все виды пособий приходят получателям вовремя.

«За сентябрь 2020 года выплаты перечислены в полном объёме. В октябре финансирование предусмотрено в полном объёме, выплата мер социальной поддержки будет осуществлена в сроки, установленные законодательством (в течение текущего месяца)», — сообщили в пресс-службе.

Ранее жительница Исилькуля пожаловались на задержку детских пособий. Молодая женщина воспитывает трёх маленьких детей. По её словам, обычно выплаты приходили 2-го числа, однако в этом месяцев деньги ещё не перечислили. В МФЦ ей ответили, что «нет финансирования».

Напомним, в Тюмени прекратили выплату пособий на детей безработным родителям.