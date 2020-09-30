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Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса

сегодня 03:47

Фото pixabay.com

Учительница биологии красноярской школы №150 скончалась; это одна из школ, которую отправили на досрочные каникулы из-за коронавируса.

Любови Сурковой было всего 33 года, причина смерти не указывается, но не исключено, что – коронавирусная инфекция. Об этом пишет «Проспект мира».

Сообщение о кончине педагога размещено в соцсети учебного заведения. Ни в городском управлении образования, ни краевом минздраве и Роспотребнадзоре никак не комментируют смерть Сурковой.

В управлении образования сообщили, что старшеклассники школы №150 переведены на «дистанционку», которая продлится 14 дней. Младшие классы занимаются как обычно, так как их классы располагаются в отдельном здании.

Напомним, 7 октября лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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коронавирус

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