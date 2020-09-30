Мощный ветер с сильным снегом накроет Новосибирск на два дня

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В ночь на пятницу в Новосибирске похолодает до -7 градусов; ветер усилится до 16 метров в секунду.

В Новосибирскую область на два дня придёт сильный ветер с мощными снегопадами. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 6 октября, ожидается похолодание до -6 градусов, пройдёт мощный снегопад. В порывах скорость ветра будет достигать 16 метров в секунду.

Ещё холоднее будет в пятницу, столбик термометра опустится до -7 градусов. Днём и ночью ожидается снегопад, ветер интенсивностью 16 метров в секунду сохранится. Днём потеплеет до +6 градусов.

Аналогичная погода задержится в регионе до конца недели.

Напомним, ранее синоптики предсказали резкое потепление в Новосибирске и сильные дожди.