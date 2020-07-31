Москвичка задержала поезд «Ласточка» в Нижнем Новгороде

Фото из открытых источников

Граждане готовы проявлять чудеса упорства и изобретательности вместо того, чтобы просто соответствовать процедуре; несостоявшаяся пассажирка на пять минут задержала отправление поезда, не прибегая к стоп-крану.

В Нижнем Новгороде 42-летняя жительница Москвы пыталась попасть в вагон «Ласточки», предъявляя вместо паспорта пенсионное удостоверение. Так как оно не является документом, удостоверяющим личность, проводники отказали гражданке в посадке. Об этом пишет «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ПФО.

Упорная москвичка не хотела сдаваться и просунула руку в автоматическую дверь, задержав отправление поезда на пять минут. Но уехать москвичке была не судьба – вместо этого она получила протокол об административном правонарушении по статье 11.17 КоАП – «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Напомним, 31 июля в Новосибирской области прошла акция «Безопасная железная дорога!».