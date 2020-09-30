«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий

Фото pixabay.com

Молодая мама в Омской области пожаловалась, что до сих пор не получила выплату на детей; сибирячка воспитывает троих детей и не может выйти на работу.

Сибирячка пожаловалась на регулярные проблемы с получением пособий на детей. В то время, как в другие районы Омской области средства поступают своевременно, в Исилькуле выплат приходится ждать дольше положенного. Об этом Сиб.фм рассказала мать троих детей Людмила.

Омичка воспитывает троих детей. Старшей дочке — 4 года, среднему сыну — три, а самому маленькому — год и десять месяцев.

«Обычно все получают детские 2-го числа, ну либо край — до 7. А нам, как всегда, — нету. Звоним в наше исилькульское МФЦ — говорят: "Нет финансирования"», — посетовала женщина.

По её словам, такая ситуация в населённом пункте происходит не в первый раз.

«Нам детей чем кормить, работы у нас пока тоже нет», — сказала Людмила.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, куда жаловаться, если задерживают выплаты детских пособий.