«Мясо, чао!»: учёные рассказали, что будет есть человечество вместо мяса в будущем

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Потребление мяса не вписывается в концепцию устойчивого развития западных стран; мясо на столе должны сменить другие продукты.

В Дании прошло исследование, согласно которому, ближайшее будущее принесёт замену мясных блюд морепродуктами: они безопаснее для окружающей среды и служат хорошим источником белка. Об этом пишет издание Frontiers in Psychology.

Учёные сообщают, что кальмары, рыба и морские водоросли насыщены микроэлементами и витаминами, что делает их более полезными для здоровья, чем мясо. Однако потребуется изменение потребительских привычек европейцев, которое произойдёт как под воздействием рекламистов и маркетологов, так и в силу развития пищевых технологий, которые будут предлагать новые, более приспособленные к предпочтениям потребителей вкусы.

Напомним, 1 октября новосибирские родители возмутились отсутствием мяса и творога в школьных бесплатных обедах.