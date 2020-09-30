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На борьбу с коронавирусом в Алтайском крае из-за нехватки врачей брошены медики частных клиник

сегодня 19:40

Фото pixabay.com

Врачей частных клиник Барнаула привлекли для лечения пациентов с коронавирусом; медики согласились помогать безвозмездно.

Минздрав Алтайского края начал привлекать частные клиники Барнаула и врачей в них к лечению пациентов с коронавирусом, сообщает в среду оперштаб региона.

"Минздрав решил пригласить к сотрудничеству для лечения ковид-больных частные клиники города. Часть учреждений уже начала работу в новых условиях — им было предложено забрать часть неотложных вызовов, обслуживание ряда дистанционных пациентов, работа в ковидных госпиталях", — сообщает оперштаб.

В Минздраве региона уточнили, клиники в направлении работы с пациентами с коронавирусом согласились помогать безвозмездно. Пока известно о трех таких клиниках, среди которых "Добрый доктор" уже начала работу — направлены анестезиологи, доктора работают с 14-й поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала.

Также рассматривается вариант работы медиков из частных клиник фельдшерами в службе скорой помощи. Отрабатывается вариант развертывания госпиталя с краевым лечебно-реабилитационным центром "Территория здоровья" — там могут создать 200 мест.

По данным оперштаба региона, в Алтайском крае за сутки выявлено 129 заразившихся коронавирусом, всего за время пандемии подтверждено 14 577 случаев вируса, умерли за весь период 547 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, задыхающаяся после коронавируса сибирячка обвинила врача в халатности.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

частные клиники
Алтайский край
Барнаул
коронавирус

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