Названа розничная стоимость российской вакцины от коронавируса

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Названа розничная стоимость российской вакцины от коронавируса; в ФАС сочли цену препарата «достаточно высокой».

Стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса не будет превышать одной тысячи рублей, в дальнейшем цена будет снижаться. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает ТАСС.

Артемьев назвал начальную стоимость вакцины «достаточно высокой» и объяснил, что тариф связан с тем, что вакцина выпускается достаточно маленькими партиями, и для расширения производства «нужен капитал».

«Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — заявил глава ФАС.

В дальнейшем, когда появятся иностранные вакцины, тариф начнет снижаться, добавил он.

В конце сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона», которая будет содержать фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены.

Напомним, 6 октября Центр Чумакова в Новосибирске начал клинические испытания своей вакцины от коронавируса.