"Называется, прилип чувак": фура застряла под мостом в центре Новосибирска

Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Очередная фура застряла под путепроводом в Новосибирске; автомобиль оказался выше проёма под бетонными перекрытиями.

Застрявшая под мостом на Красном проспекте в Новосибирске фура перегородила одну из полос движения вечером 6 октября. Длинномер не смог пройти под путепроводом у метро "Гагаринская" и вынужден был встать на аварийке. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".

"Называется, прилип чувак", — так отреагировал на ситуацию автор видео о происшествии.

В комментариях новосибирцы обвинили водителя фуры в невнимательности — он проигнорировали или не заметил знаки об ограничении высоты транспорта.

Как разрешилась ситуация, в публикации не сообщается. Однако, по словам подписчиков, в такие ловушки на Красном проспекте фуры попадают нередко.

Напомним, в сентябре тягач застрял на газоне в Новосибирске.