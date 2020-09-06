"Называется, прилип чувак": фура застряла под мостом в центре Новосибирска
Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Очередная фура застряла под путепроводом в Новосибирске; автомобиль оказался выше проёма под бетонными перекрытиями.
Застрявшая под мостом на Красном проспекте в Новосибирске фура перегородила одну из полос движения вечером 6 октября. Длинномер не смог пройти под путепроводом у метро "Гагаринская" и вынужден был встать на аварийке. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".
"Называется, прилип чувак", — так отреагировал на ситуацию автор видео о происшествии.
В комментариях новосибирцы обвинили водителя фуры в невнимательности — он проигнорировали или не заметил знаки об ограничении высоты транспорта.
Как разрешилась ситуация, в публикации не сообщается. Однако, по словам подписчиков, в такие ловушки на Красном проспекте фуры попадают нередко.
Напомним, в сентябре тягач застрял на газоне в Новосибирске.
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