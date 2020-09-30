Не вернулся из школы: 9-летний мальчик пропал в Барнауле

Фото «Лиза Алерт Барнаул»

Тимофей Бурков не вернулся домой 6 октября; с собой у мальчика был бирюзовый рюкзак.

В Барнауле объявлен срочный поиск ребёнка, который не вернулся из школы. Поиски организовали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

9-летний Тимофей Бурков не вернулся из школы 6 октября, с тех пор о нём нет никакой информации.

Приметы пропавшего: рост — 142 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения был одет в тёмно-синюю куртку, белую рубашку, синие джинсы, красные сапоги и синюю шапку. С собой у ребёнка был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.