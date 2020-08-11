«Ни разу не послушал лёгкие»: задыхающаяся после коронавируса сибирячка обвинила врача в халатности

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Жительница Новосибирска пережила коронавирусную инфекцию с тяжёлыми осложнениями на весь организм; сейчас у неё вновь выявили пневмонию, однако лечащий врач утверждает, что она старая и лечить её не надо.

Сибирячка Татьяна Кремешкова заявила о халатности врача из-за того, что он не лечит выявленную у неё пневмонию. Как женщина рассказала Сиб.фм, последний приём в поликлинике № 12 был в конце сентября.

«Изначально я была на приёме у врача 15 сентября, жаловалась, что мне плохо. Он посоветовал выздоравливать и дружить с неврологами, а уже 18 числа я пошла и сделала флюорографию. Сама, без направления. 21 сентября я забрала результат — оказалось, что у меня пневмония. Пошла к дежурному, чтобы назначил лечение в тот же день, так как приём был назначен только через неделю», — рассказывает женщина.

По словам Татьяны Кремешковой, на приёме врач не поверил в то, что у неё пневмония.

«Я его спросила несколько раз: как так получилось, что вы пропустили пневмонию? Он сначала молчал, а потом во второй раз ответил, что это старая! Потом сказал, что флюорография не показывает пневмонию и мне нужно делать рентген или КТ», — продолжает сибирячка.

На записи разговора с медиком, которая есть в распоряжении Сиб.фм, слышно, что он действительно выражает сомнение в достоверности заключения флюорографии о том, что у пациентки есть пневмония. В то же время сама Татьяна Кремешкова рассказала, что её самочувствие говорит о явных признаках болезни.

«То есть лёгкие заложены, я задыхаюсь и ещё температура — это нормально? За всё время, а это почти 2 месяца наблюдения у него, он ни разу не подходил ко мне с фонендоскопом и не слушал лёгкие! А я, простите, не с занозой в пальце пришла к врачу, а после двусторонней полисегментарной пневмонии! А это уже попахивает статьёй о халатности уголовного кодекса», — возмущается сибирячка.

Ранее Татьяна Кремешкова переболела коронавирусной инфекцией. Женщина заразилась ещё в начале лета, а позже болезнь дала серьёзные осложнения. Первые месяцы сибирячка не могла ходить, у неё начались проблемы с сердцем и центральной нервной системой.

«Слабость всё время, кружится голова, одышка сильная. Также я ещё у невролога лечусь, так как после ковида немеют руки, ноги и больно ходить», — продолжает она.

Также на записи слышно, что врач заявил, что не знает, что делать в сложившейся ситуации, и предложил Татьяне Кремешковой лечь в больницу. Однако женщина отказалась от госпитализации, так как существует высокая вероятность ещё раз заразиться коронавирусом, а с её нынешним состоянием это может закончиться ещё более серьёзными осложнениями.

«Зачем мне в больницу? Я неделю уже до приёма антибиотики колола, потом мне их заменили, так как температура поднялась, 37,7 была. У меня дома небулайзер, я препараты заливаю и дышу 2-3 раза в день», — объясняет сибирячка.

По словам Татьяны Кремешковой, в ближайшее время она намерена написать жалобу на отношение медицинского работника.

Напомним, ранее пациентка больницы № 12 пожаловалась на унижения со стороны врача.