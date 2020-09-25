Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новая комиссия начала работать в горсовете Новосибирска

сегодня 14:59

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов Новосибирска

В Совете депутатов Новосибирска прошло первое заседание новой постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения; новая комиссия будет определять задачи для КСП и бороться с коррупцией в масштабах города.

Депутаты приняли положение о постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, наметили план дальнейшей работы.

«Работа комиссии в целом будет нацелена на совместную работу мэрии и горсовета, — рассказал председатель комиссии Андрей Гудовский после первого заседания. — У депутатов есть своё видение, и мы как депутаты можем высказывать нашу точку зрения, доказывать и убеждать. Сейчас, на мой взгляд, есть дублирующие функции в структуре мэрии, ненужные департаменты, управления, в то время, когда идёт дефицит бюджета, падает собираемость налогов по объективным причинам. Именно сейчас нужно вести серьёзную работу в данном направлении, и мы будем над этим работать».

Также Андрей Эдуардович предложил обратиться к мэру, который является председателем комиссии по проведению административной реформы в Новосибирске, с просьбой доложить о результатах шестилетний работы комиссии.

Напомним, что комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения была создана решением сессии 25 сентября 2020 года.

В ведении комиссии в том числе такие вопросы:

  • рассмотрение ежегодного отчёта мэра Новосибирска о результатах его работы, деятельности мэрии города Новосибирска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;
  • работа контрольно-счётной палаты Новосибирска;
  • принятие мер по противодействию коррупции в границах города Новосибирска;
  • контроль за исполнением органами местного самоуправления города Новосибирска и должностными лицами местного самоуправления Новосибирска полномочий по решению вопросов местного значения;
  • порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчётность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов.

Напомним, в сентябре депутат горсовета предложил не лишать пенсионеров надбавки при переезде из села в город.

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

Совет депутатов Новосибирска

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79434
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
60440
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31466
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31209
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30785
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28332
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
25856
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске