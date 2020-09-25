Новая комиссия начала работать в горсовете Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов Новосибирска

В Совете депутатов Новосибирска прошло первое заседание новой постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения; новая комиссия будет определять задачи для КСП и бороться с коррупцией в масштабах города.

Депутаты приняли положение о постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, наметили план дальнейшей работы.

«Работа комиссии в целом будет нацелена на совместную работу мэрии и горсовета, — рассказал председатель комиссии Андрей Гудовский после первого заседания. — У депутатов есть своё видение, и мы как депутаты можем высказывать нашу точку зрения, доказывать и убеждать. Сейчас, на мой взгляд, есть дублирующие функции в структуре мэрии, ненужные департаменты, управления, в то время, когда идёт дефицит бюджета, падает собираемость налогов по объективным причинам. Именно сейчас нужно вести серьёзную работу в данном направлении, и мы будем над этим работать».

Также Андрей Эдуардович предложил обратиться к мэру, который является председателем комиссии по проведению административной реформы в Новосибирске, с просьбой доложить о результатах шестилетний работы комиссии.

Напомним, что комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения была создана решением сессии 25 сентября 2020 года.

В ведении комиссии в том числе такие вопросы:

рассмотрение ежегодного отчёта мэра Новосибирска о результатах его работы, деятельности мэрии города Новосибирска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;

работа контрольно-счётной палаты Новосибирска;

принятие мер по противодействию коррупции в границах города Новосибирска;

контроль за исполнением органами местного самоуправления города Новосибирска и должностными лицами местного самоуправления Новосибирска полномочий по решению вопросов местного значения;

порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчётность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов.

Напомним, в сентябре депутат горсовета предложил не лишать пенсионеров надбавки при переезде из села в город.