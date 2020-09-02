Новосибирец напал на маленьких девочек из-за их ссоры с его сыновьями

Фото из открытых источников

В Новосибирске поссорились дети; отец мальчиков решил отстоять честь сыновей с помощью кулаков.

Следственные органы проверяют обстоятельства конфликта между взрослым новосибирцем и маленькими девочками, одну из которых он ударил. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, 5 октября 2020 года на одной из детских площадок на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе Новосибирска между маленькими девочками и мальчиками произошел конфликт. Мальчики рассказали о ссоре отцу. Мужчина пришел на детскую площадку и во время выяснения отношений одну из девочек толкнул, а другую ударил по лицу. Полиция начала проверку по данному инциденту.

“С учётом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, территориальным следственным отделом СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения”, — говорится в сообщении.

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