Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирец напал на маленьких девочек из-за их ссоры с его сыновьями

сегодня 16:38

Фото из открытых источников

В Новосибирске поссорились дети; отец мальчиков решил отстоять честь сыновей с помощью кулаков.

Следственные органы проверяют обстоятельства конфликта между взрослым новосибирцем и маленькими девочками, одну из которых он ударил. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, 5 октября 2020 года на одной из детских площадок на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе Новосибирска между маленькими девочками и мальчиками произошел конфликт. Мальчики рассказали о ссоре отцу. Мужчина пришел на детскую площадку и во время выяснения отношений одну из девочек толкнул, а другую ударил по лицу. Полиция начала проверку по данному инциденту.

“С учётом того, что защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов СК России, территориальным следственным отделом СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СКР для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения”, — говорится в сообщении.

Напомним, день знаний закончился в Кузбассе дракой школьника и студента.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск
су ск рф по новосибирской области

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79674
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
62702
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31482
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31220
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30799
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28357
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
26528
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске