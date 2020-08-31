Новосибирская область соберёт урожай зерна практически на уровне 2019 года

Фото «Агропортал»

Засушливое, жаркое лето не позволило надеяться на хороший урожай зерна; единственным регионом, где намолотили больше прошлого года, стал Красноярский край.

Ряд регионов Сибири нынешним летом пережил режим ЧС из-за жаркого лета, сильнее всего досталось Алтайскому краю, где собрали на 1,3 млн тонн зерна меньше, чем год назад. Но проблемы с урожаем зерна есть во всех сибирских регионах, кроме Красноярского края, где намолотили зерна на 200 тысяч тонн больше прошлого года. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Новосибирская область, также пережившая режим ЧС, соберёт урожай примерно на уровне прошлого года. На 6 октября намолочено 2,47 миллиона тонн при обработке 90% посевных площадей. Но это меньше, чем прогнозные 2,6 млн тонн, которых уже не достичь, считают в региональном минсельхозе.

Тем не менее, в целом по Сибири реальность оказалась позитивнее прогнозов, которые говорили о падении урожая на 40%. По пшенице потери – не выше 5%, по ячменю – до 7% к прошлому году. Плохой урожай подстегнёт цены на зерно.

В передовиках – Красноярский край, где достигнута урожайность 32,3 ц/га против 26,6 ц/га год назад: это лучший показатель не только по Сибири, но и вообще за Уралом. Об этом заявила помощник министра сельского хозяйства Красноярского края Ольга Шапова.

Напомним, 31 августа стало известно, что урожайность зерна в Новосибирской области – всего 19 ц/ гектара.