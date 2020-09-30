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Новосибирский блогер Дава Манукян преподнёс Ольге Бузовой трендовую сумку за четверть миллиона рублей

сегодня 22:05

Фото Instagram

Влюблённая пара наконец-то провела вместе ночь в отеле; кроме воздушных шаров и цветов, Дава осыпал Ольгу дорогими подарками.

Оба влюблённых понимают толк в красивых и модных вещах, в один заход шоппинг может обходиться не в один миллион рублей. Дава преподнёс Ольге много красивых и дорогих подарков, в том числе – трендовую сумку Bottega Veneta за 257 тысяч рублей. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Радость Манукяна можно понять, завершилось его затянувшееся расставание с Бузовой, вызванное рабочими графиками обоих. Пара провела романтичный вечер и не менее романтичную ночь в дорогом номере отеля.

Бузова запостила фото в обновках в своём Instagram – аккаунте, вызвав шквал одобрения со стороны подписчиков. Ещё летом Ольга носила босоножки Bottega Veneta, теперь Дава пополнил набор вещей этого бренда сумкой, что дало возможность Бузовой оставаться в тренде.

Напомним, 4 октября стало известно, что после «Ледового периода» Бузова ляжет на операцию.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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