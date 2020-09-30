Новосибирским предпринимателям предложили оценить уровень коррупции в подразделениях ФНС

Скриншот с сайта УФНС по НСО

В Новосибирской области пройдёт опрос о работе налоговых органов; гражданам нужно будет ответить на вопрос о коррупции.

Управление Федеральной налоговой службы Новосибирской области проведёт онлайн-опрос граждан. Он будет касаться профилактики коррупционных и иных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба УФНС по региону.

Опрос пройдёт с 15 октября по 15 ноября 2020 года. Он будет размещён на официальном сайте ФНС России в подразделе, посвящённом вопросам противодействия коррупции.

Вопрос будет звучать следующим образом: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области в 2020 году?». Респондент может выбрать один из вариантов ответа: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень».

Сразу после голосования будут отображаться его результаты.

Напомним, новосибирцам рассказали, как оплатить налоги онлайн.