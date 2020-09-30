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Новосибирцев накрыло мокрым снегом – видео

сегодня 15:27

Фото и видео Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске наступила холодная и промозглая погода; горожане вынуждены прятаться от мокрого снега.

Эта неделя в Новосибирске выдалась холодной и пасмурной. Жителям города пришлось утеплиться.

Сегодня, 7 октября, в городе идёт мокрый снег. Однако практически сразу он таял. Невооружённым глазом были заметны хлопья снега.

Также синоптики предупредили горожан о возможной гололедице.

Напомним, Новосибирск накроет мощным ветром.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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