Новосибирцев накрыло мокрым снегом – видео
Фото и видео Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске наступила холодная и промозглая погода; горожане вынуждены прятаться от мокрого снега.
Эта неделя в Новосибирске выдалась холодной и пасмурной. Жителям города пришлось утеплиться.
Сегодня, 7 октября, в городе идёт мокрый снег. Однако практически сразу он таял. Невооружённым глазом были заметны хлопья снега.
Также синоптики предупредили горожан о возможной гололедице.
Напомним, Новосибирск накроет мощным ветром.
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