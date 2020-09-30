Новосибирцев предупредили о гололедице и похолодании

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, wikipedia.org

Новосибирск накроют осадки в виде мокрого снега; из-за гололедицы автомобилистам стоит быть осторожнее.

Синоптики прогнозируют похолодание и гололедицу в ближайшие несколько дней в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

С 7 по 9 октября в Новосибирске ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах образуется гололедица, ночью температура воздуха может опуститься до -4 °С. Это может осложнить дорожную обстановку.

В среду, 7 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с, столбик термометра поднимется максимум до +4 градусов. Днём будут осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами может образоваться гололедица.

В четверг, 8 октября, ночью температура воздуха составит -2...-4 °С, днём — +1...+3 °С. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега.

В пятницу, 9 октября, ночью столбик термометра опустится до -2...-4 °С, днём воздух прогреется до +1...+3 °С. Ветер будет таким же, как в предыдущие дни. Осадки в виде мокрого снега сохранятся.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября Новокузнецк завалило снегом.