Новосибирцы выберут новые названия для 80 скверов
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске большинство зелёных зон не имеют уникальных названий; горожане смогут поучаствовать в их выборе.
Жители Новосибирска смогут выбрать названия для скверов, бульваров и аллей Центрального округа. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.
Опрос размещён на муниципальном портале города, он продлится по 21 октября.
Сейчас только у 18 из 96 озеленённых пространств Новосибирска есть официальные названия. Большинство территорий носят рабочие наименования или обозначаются согласно расположению.
Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города и Музей Новосибирска предложили варианты новых названий, исходя из следующих критериев:
– по расположению сквера на конкретной улице;
– по расположенному в сквере памятнику, скульптуре или другому монументально-декоративному объекту;
– по прежнему историческому названию улицы, квартала, микрорайона;
– по историческому факту, связанному с рассматриваемым сквером;
– по имени лица, связанного с историей города.
Пройти опрос можно по этой ссылке. Его итоги будут рассмотрены специальной комиссией, а принятые решения будут утверждены постановлением мэрии города Новосибирска.
Напомним, новосибирским предпринимателям предложили оценить уровень коррупции в подразделениях ФНС.
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