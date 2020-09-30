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Новосибирцы выберут новые названия для 80 скверов

сегодня 16:05

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске большинство зелёных зон не имеют уникальных названий; горожане смогут поучаствовать в их выборе.

Жители Новосибирска смогут выбрать названия для скверов, бульваров и аллей Центрального округа. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Опрос размещён на муниципальном портале города, он продлится по 21 октября.

Сейчас только у 18 из 96 озеленённых пространств Новосибирска есть официальные названия. Большинство территорий носят рабочие наименования или обозначаются согласно расположению.

Департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города и Музей Новосибирска предложили варианты новых названий, исходя из следующих критериев:

– по расположению сквера на конкретной улице;

– по расположенному в сквере памятнику, скульптуре или другому монументально-декоративному объекту;

– по прежнему историческому названию улицы, квартала, микрорайона;

– по историческому факту, связанному с рассматриваемым сквером;

– по имени лица, связанного с историей города.

Пройти опрос можно по этой ссылке. Его итоги будут рассмотрены специальной комиссией, а принятые решения будут утверждены постановлением мэрии города Новосибирска.

Напомним, новосибирским предпринимателям предложили оценить уровень коррупции в подразделениях ФНС.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

благоустройство
новосибирск
сквер

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