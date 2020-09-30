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Новый проект стартовал в Новосибирской области: пожилые и инвалиды могут пройти оздоровительные курсы в центре реабилитации

сегодня 19:34

Фотографии пресс-службы Правительства Новосибирской области

Проект реализуется на базе областного центра «Надежда»; существует несколько специально разработанных оздоровительных программ.

В Новосибирской области появился новый проект помощи пожилым людям и инвалидам, сообщили в правительстве региона.

Новые технологии внедряют по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Проект реализуется на базе областного комплексного центра социальной реабилитации «Надежда».

В центре пожилые жители региона и люди с инвалидностью могут пройти оздоровительные курсы по специально разработанным программам, составленным с учётом предложений представителей ветеранских организаций и обществ инвалидов.

Реабилитация проводится в условиях дневного и круглосуточного стационара продолжительностью 18 дней. В центре реабилитации обновлено физиотерапевтическое оборудование, оснащён зал ЛФК, приобретены спортивные тренажёры и сделан ремонт.

Учреждение также известно своими авторскими программами для людей с проблемами зрения и слуха. Совместно с Новосибирским отделением Всероссийского общества глухих центр «Надежда» координирует работу диспетчерского центра «Сурдодиалог».

Специально разработанная программа позволяет в онлайн-режиме людям с проблемами слуха общаться с сурдопереводчиком: вызвать сантехника, записаться на приём к врачу, сопровождать к нотариусу и многое другое.

Напомним, сегодня стали известны подробности проекта по обучению специалистов с инвалидностью удалённой работе.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

здоровье
Новосибирская область
реабилитация
социальный проект
инвалиды
пожилые

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