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Новый сезон Comedy Club стартует на ТНТ

сегодня 16:54

Фото: телеканал ТНТ

С 9 октября на ТНТ стартует новый сезон Comedy Club; после долгого перерыва резиденты готовы выдать много новых номеров и шуток.

5 месяцев Comedy Club не снимал новые выпуски. 5 месяцев ты не смотрел самое классное шоу в мире (мнение предвзятое, объективное). Всё это время резиденты не отдыхали на Лазурном берегу Анапы и не гоняли на кабриолете по Золотому кольцу, а работали, придумывали, разгоняли и шутили. О масочном режиме и политике, вирусе и чиновниках, спорте, экономике, нефти, музыке, разводе Харламова и картошке. Короче, обо всём. Обо всём этом в новом сезоне.

«Друзья! Новый сезон Comedy Club! Мы с парнями будем шутить и сами смеяться!.. Но, надеюсь, не только мы, но и зрители тоже! Обязательно смотрите по пятницам на ТНТ! Кто не будет смотреть – это останется на вашей совести!» — обратилась к телезрителям Марина Кравец.

Новые гости. Новые эксперименты. Новые каверы. Новые номера, для одного из которых даже понадобится вертолёт (интрига). Смотри с 9 октября по пятницам в 21:00 на ТНТ!

Автор:
Олеся Сметанникова

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