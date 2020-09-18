Обнаружена серьёзная уязвимость медицинских масок

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Обнаружена уязвимость медицинских масок; осенью нужно в разы чаще менять средства индивидуальной вирусной защиты.

Зарубежные специалисты провели ряд исследований и наблюдений и выяснили, что медицинские маски теряют свою эффективность, когда становятся влажными. Особенно это происходит в демисезонные периоды.

По словам экспертов, вода ограничивает поток воздуха, из-за чего эффективность масок снижается. Эксперты напомнили, что такая уязвимость может создать больше проблем осенью, когда выпадает больше осадков.

По словам бывшего представителя программы ВОЗ по борьбе с раком Кэрол Сикора, влага делает маски пористыми, из-за чего они становятся уязвимыми в сырую погоду.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор посоветовал чаще менять маски осенью и следить за тем, чтобы они оставались сухими.

Напомним, стало известно, что медицинские маски при коронавирусе приносят дополнительную пользу.