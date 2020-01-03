Озоновая дыра над Антарктидой в октябре достигла пикового значения – ООН

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Озоновая дыра над Антарктикой резко увеличилась в размерах; она достигла порядка 24 млн квадратных километров.

Об этом заявила Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН. Это передаёт ТАСС.

Дыра стала самой обширной и глубокой за все годы наблюдения. Озоновая дыра покрывает почти всю территорию Антарктиды. Идущие в атмосфере процессы говорят о необходимости продолжать выполнение Монреальского протокола, запрещающего эмиссию химических веществ, разрушающих озоновый слой.

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте 10 – 40 км над поверхностью планеты. Он защищает Землю от воздействия солнечного ультрафиолетового излучения, благодаря чему и возможна жизнь.

Напомним, 3 января стало известно, что «Экология – Новосибирск» обратиться в прокуратуру.