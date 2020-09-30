Пассажирский автобус загорелся на Димитровском мосту в Новосибирске
Фото службы «АСТ-54»
Утром в Новосибирске загорелся автобус; воспламенился моторный отсек транспортного средства.
Сегодня, 7 октября, на Димитровском мосту загорелся пассажирский автобус, направляющийся в сторону правого берега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В 8:33 сигнал, 8:42 прибыли, горел моторный отсек автобуса МАЗ, водитель и кондуктор на месте, не пострадали. Ликвидация открытого горения 8:48. Площадь 4 м кв.», — говорится в сообщении.
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