Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пассажирский автобус загорелся на Димитровском мосту в Новосибирске

сегодня 09:24

Фото службы «АСТ-54»

Утром в Новосибирске загорелся автобус; воспламенился моторный отсек транспортного средства.

Сегодня, 7 октября, на Димитровском мосту загорелся пассажирский автобус, направляющийся в сторону правого берега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 8:33 сигнал, 8:42 прибыли, горел моторный отсек автобуса МАЗ, водитель и кондуктор на месте, не пострадали. Ликвидация открытого горения 8:48. Площадь 4 м кв.», — говорится в сообщении.

Напомним, дикий лось спровоцировал смертельное ДТП в Красноярском крае.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

пожар
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

79125
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
52179
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
31385
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
31170
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
30758
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
28232
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
24679
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса